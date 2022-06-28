Канада объявила о новых санкциях против беларуских чиновников, силовиков и организаций

Канада объявила о новых санкциях против 13 беларуских силовиков и чиновников, а также против двух организаций, сообщил Офис премьер-министра страны Джастина Трюдо.

О каких именно организациях и персоналиях идет речь, Офис премьер-министра не уточняет. Помимо этого, вводится запрет на экспорт в Беларусь передовых технологий и товаров, которые могут быть использованы для производства оружия. Также санкции накладываются на импорт и экспорт «широкого спектра» предметов роскоши между Канадой и Беларусью.

В официальном заявлении говорится и о санкциях в отношении России. Как объясняет Джастин Трюдо, новые ограничения действуют в поддержку Украины.

«Вместе с нашими коллегами из G7 Канада усиливает свое постоянное и скоординированное давление, чтобы положить конец войне», — добавил он.

Обновлено 09:12: Правительство Канады опубликовало фамилии попавших в санкционный список белорусов. Это глава МИД Владимир Макей, премьер-министр Роман Головченко и его замы Игорь Петришенко и Юрий Назаров, а также министры информации, связи и информатизации, энергетики и финансов. В списке также значатся глава Минэкономики Александр Червяков и политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Сыч, экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков и бывший командир бригады специального назначения внутренних войск Дмитрий Павличенко.