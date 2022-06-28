Совет Министров постановил выплачивать долги по еврооблигациям в беларуских рублях

Совет Министров принял постановление, согласно которому Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в беларуских рублях, сообщается в телеграм-канале правительства.

«Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа» , — говорится в сообщении Совмина.

Правительство называет эту меру «вынужденной» и обусловленной «невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».

«️Это подтверждают факты неполучения отдельными владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале текущего года», — пишет пресс-служба Совета Министров.