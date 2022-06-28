Телеграм‑канал «Центр Э» опубликовал видео с разгромом после обыска в минской квартире активиста Антона Мотолько

Телеграм-канал «Центр Э» опубликовал видео с последствиями обыска, проведенного в квартире активиста Антона Мотолько, проживающего за границей, и оформил его в духе передачи «Квартирный вопрос».

В видео телеграм-канала заметны разбросанные по полу вещи, разбитые зеркала и следы почвы из горшка с растениями на стене.

Сам активист в течение нескольких минут отреагировал на публикацию канала, сказав, что «лукашенковские шавки» разгромили квартиру в Минске, в которой живет его мать.

«Это все, что вам нужно знать про "сильного лидера с железными яйцами", и его фашистскую вооруженную банду, которая настолько "ничего не боится", что спустя 2 года после того, как я выехал из квартиры — мстит моей маме, 1951 года рождения», — написал он в своем телеграм-канале.

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17 марта МВД признало телеграм‑канал активиста «МотолькоПомоги» «экстремистским формированием». Самого Мотолько в апреле 2021 года внесли в список людей, «причастных к террористической деятельности».