КГБ внес в «список террористов» Сергея Тихановского, Игоря Лосика и еще 21 человека

КГБ внес в «список террористов» еще 23 человека. Среди них — Сергей Тихановский и Игорь Лосик, следует из обновления на сайте ведомства.

Кроме них в список попали: Александр Курганский, Евгений Нарейко, Павел Ковальчук, Алина Забаштанская, Павел Виноградов, Денис Карабан, Сергей Ляхнович, Юрий Богданович, Алексей Мельников, Руслан Парфенов, Алексей Грицкевич, Владимир Горох, Денис Кирещенко, Леонид Герасимлюк, Андрей Крылов, Андрей Авсиевич, Валентин Панасик, Дмитрий Меленчук, Руслан Садовничий, Евгений Зборовский, Василий Демидович.

14 декабря 2021 года фрилансера «Радыё Свабода» Игоря Лосика осудили на 15 лет усиленного режима, блогера Сергея Тихановского на 18 лет колонии строгого режима по одному и тому же делу. Лосика обвиняли в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК).

Сергея Тихановского, помимо организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, обвиняли также в призывах к насилию в отношении представителей власти (часть 3 статьи 130 УК), а также в угрозах в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК).

По «делу Тихановского» проходили более тридцати человек — это блогеры, политики и активисты, которых следствие считало соучастниками Сергея Тихановского. По версии обвинения, «группировка впервые попробовала свои силы» в ноябре-декабре 2019 года во время акций против интеграции Беларуси и России. Один из осужденных, политик Николай Статкевич, руководствовался «методичкой Шарпа», утверждал СК.

В деле говорилось, что Тихановский в этой схеме «ездил по стране, вербуя "агентов" и выискивая сообщников, которые создавали по регионам местные дворовые и прочие чаты, телеграм-каналы — аналоги телеграм-канала "Страна для жизни"».