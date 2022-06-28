Осужденного за массовые беспорядки Никиту Золотарева перевели из воспитательной колонии в исправительную

Суд Бобруйского района постановил перевести 18-летнего Никиту Золотарева, осужденного за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК), массовые беспорядки (статья 293 УК) и незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК), в исправительную колонию вместо воспитательной, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, суд вынес решение еще 21 июня. Сейчас Золотарев уже находится в могилевской исправительной колонии №15.

Как отмечают правозащитники, в новых условиях Золотареву будет дозволено получать в два раза меньше передач — четыре посылки вместо восьми. Кроме того, существенно сократится количество разрешенных свиданий — с восьми коротких и четырех долгих до трех свиданий обоих типов.

14 июля суд Центрального района Гомеля приговорил Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК). Согласно материалам дела, он сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

22 февраля 2021 года подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).

После сложения с двух приговоров, общий назначенный срок заключения составил 4,5 года.