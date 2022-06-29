В Минске милиция задержала активиста Евгения Батуро

В Минске силовики провели обыск у активиста Евгения Батуро и задержали его, сообщает «Новы час».

Издание пишет, что родным мужчины позвонил следователь и сообщил, что ближайшие десять суток Батуро проведет в изоляторе на Окрестина. Далее ему изберут меру пресечения.

По словам следователя, задержание активиста связано с событиями 2020 года. Какие именно события имеются в виду, он не уточнил. Возбуждено ли против Батуро уголовное дело, неизвестно.

Евгения Батуро и его жену, журналистку Диану Середюк, в марте судили за неповиновение милиции — они оба отбыли 15-суточный административный арест.