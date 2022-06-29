Анархиста Николая Дедка по решению суда переведут из колонии в тюрьму

Суд Горецкого района постановил перевести осужденного анархиста и блогера Николая Дедка из колонии в тюрьму, сообщает «Новы Час». Дело рассмотрели 28 июня.

Причиной для рассмотрения дела о смене режима Дедку стали «многочисленные нарушения правил внутреннего распорядка». «Новы час» пишет, что активист проведет в тюрьму весь свой оставшийся срок — 2 года и 10 месяцев.

В марте Николая Дедка на четыре месяца поместили в ПКТ из-за отказа выходить на работу, рассказывал его отец.

10 ноября 2021 года Мингорсуд приговорил анархиста к 5 годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).