Обвиняемого по «делу Автуховича» Владимира Гундаря принесли в зал суда в одних трусах

Обвиняемого по «делу Автуховича» Владимира Гундаря перед заседанием раздели до трусов и принесли в зал суда, чтобы он «в одежде не спрятал чего-нибудь острого и не совершил членовредительства», рассказала супруга Гундаря «Медиазоне».

По ее словам, перед каждым заседанием одежду обвиняемого просвечивали, что, по мнению Гундаря, плохо влияло на его здоровье. Перед очередной такой процедурой Владимир Гундарь отказался отдавать одежду и сказал, что «если силой будут отбирать, он вскроется». По словам жены, после конвоиры раздели его и принесли в зал в одних трусах, «чтобы в одежде не спрятал чего-нибудь острого и не совершил членовредительства».

Супруга Гундаря подтвердила слова его дочери, что после обвиняемого наручниками пристегнули к решетке в зале суда. После этого Гундарь начал петь песни и возмущаться. Его удалили с заседания, а затем супруга его больше не видела и «только слышала, как он громко молился» .

Как утверждает супруга обвиняемого, он планирует начать голодовку: «Вчера он сказал адвокату, если не пойдут навстречу, то объявит».

Владимир Гундарь — активист и краевед из Барановичей, имеет инвалидность второй группы, так как у него нет одной ноги. Задержали активиста 30 декабря 2020 года по «делу Автуховича».

Обвиняемыми по делу кроме Гундаря проходят еще 11 человек. Главный фигурант — предприниматель из Волковыска Николай Автухович. Остальные, по утверждению силовиков, помогали Автуховичу. Это активист Владимир Гундарь; пенсионерка из агрогородка Обухово Галина Дербыш; настоятель храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки под Брестом Сергей Резанович, его жена Любовь и сын Павел; активистка Ольга Майорова, которую по тв называли ведущей соцсетей Автуховича; предпринимательница из Волковыска Ирина Горячкина; мать и сын Ирина и Антон Мельхер; Виктор Снегур; Павел Сава — судя по сюжетам госканалов, активно давал показания против Автуховича. Еще один фигурант дела, предприниматель Артур Попок, находится в розыске.

Всем им в сумме вменяют 12 статей УК, в том числе создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие. Конкретного обвинения каждому из фигурантов СК и прокуратура не публиковали.