НАТО: Беларусь должна прекратить соучастие в войне России против Украины
НАТО: Беларусь должна прекратить соучастие в войне России против Украины
29 июня 2022, 18:50
 
 
 
 
 

Организация Североатлантического договора заявила, что Беларусь должна прекратить соучастие в войне России против Украины, говорится в коммюнике по итогам Мадридского саммита альянса.

В документе также сказано, что Россия должна остановить войну и покинуть территорию Украины.

Ранее на Мадридском саммите страны НАТО пригласили Швецию и Финляндию в альянс и признали Россию «самой серьезной и прямой угрозой». Также новой стратегической концепции альянса говорилось о перестройке системы обороны в ответ на сложившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе.

     
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