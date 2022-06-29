НАТО: Беларусь должна прекратить соучастие в войне России против Украины

Организация Североатлантического договора заявила, что Беларусь должна прекратить соучастие в войне России против Украины, говорится в коммюнике по итогам Мадридского саммита альянса.

В документе также сказано, что Россия должна остановить войну и покинуть территорию Украины.

Ранее на Мадридском саммите страны НАТО пригласили Швецию и Финляндию в альянс и признали Россию «самой серьезной и прямой угрозой». Также новой стратегической концепции альянса говорилось о перестройке системы обороны в ответ на сложившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе.