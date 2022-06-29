Силовики задержали гомельскую волонтерку, которая помогала организовать праздник для детей беженцев из Украины

Силовики задержали гомельскую волонтерку Аллу Короленко, которая помогала устроить праздник для детей беженцев из Украины, сообщила «Радыё Свабода» и «Флагшток». Эту информацию «Медиазоне» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Алла Короленко помогала организовать в Гомеле праздник для детей беженцев из Украины, который местные милиционеры сказали не проводить, пригрозив «последствиями». В программе праздника на 27 июня были игры и конкурсы для всех возрастов, исторический квест, сувениры и подарки. Участником следовало принести с собой самодельного «голубя мира» или сделать его в парке всем вместе.

Через день после отмены праздника Аллу К. задержали, подробности пока неизвестны.

Обновлено в 22:05: Издание «Флагшток» установило фамилию задержанной — Алла Короленко. Ранее в новости она указывалась как Алла К.