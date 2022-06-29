В Минске силовики задержали блогера Александра Гурника, разбив для этого окно его квартиры

В Минске силовики задержали блогера Александра Гурника, сообщает провластный телеграм-канал «Центр "Э"».

Как становится ясно по опубликованному там же видео, чтобы попасть в квартиру к блогеру, силовики разбили окно и влезли через него. После этого Гурник появляется в кадре с перебинтованной головой и говорит, что не слышал, как милиция стучала в дверь. Также в видео показано, что силовики стучали в дверь кувалдой.

В телеграм-канале объясняют, что причиной задержания стали «события августа 2020, в которых недоблогер имел неосторожность засветиться как на улицах, блокирующим дороги, так и в Интернете, строча призывы к беспорядкам и оскорбления».

Александр Гурник — автор блога «Беларусь в окне». На его тикток-аккаунт подписан 431 человек. В роликах он юмористически комментирует беларуские новости.