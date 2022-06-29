СК завершил расследование первого дела «рельсовых партизан»; их обвиняют в том числе в измене государству и акте терроризма

Следственный комитет завершил расследование первого дела «рельсовых партизан». Им предъявлены обвинения по четырем статьям, в том числе в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и акте терроризма (часть 3 статьи 289 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что 29-летний житель Светлогорска в феврале этого года «вступил в экстремистские формирования BYPOL/«мобилизационный план "Перамога"» и получил от их руководителей задание «по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области».

«Администраторы преступного сообщества выслали мужчине подробные инструкции по изготовлению орудий и способам совершения преступлений, рекомендации по мерам конспирации», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, мужчина «предложил вступить в преступное сообщество своим друзьям» 33 и 50 лет. В сообщении ведомства утверждается, что «представители экстремистских формирований оплатили им все расходы на приготовление, а также перевели на электронный кошелек деньги за проделанную работу» — всего чуть более 1000 рублей.

«Обговорив план, группа террористов, распределила между собой роли, обсудили варианты конспирации и пути отхода. В назначенное время, ночью с 28 февраля на 1 марта, злоумышленники согласно полученному заданию, подожгли релейный шкаф с оборудованием, являющийся средством сигнализации, который обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств, что вызвало риск наступления катастрофических последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров», — пишет СК.

Ущерб, причиненный действиями обвиняемых, оценен на сумму более 55 тысяч рублей. Следственный комитет утверждает, что «участники преступной группы предпринимают все возможности к возмещению ущерба и сотрудничают со следствием».

Троим обвиняемым предъявлены обвинения в участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК), акте терроризма, совершенном организованной группой, повлекшем тяжкие последствия, создающим угрозу гибели людей (часть 3 статьи 289 УК), повреждении путей сообщения (части 2 и 4 статьи 309 УК), измене государству (часть 1 статьи 356 УК).