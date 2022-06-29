Страны НАТО пригласили Швецию и Финляндию в альянс и признали Россию «самой серьезной и прямой угрозой»

Страны НАТО пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс, об этом сообщили на саммите объединения.

Помимо этого, на саммите НАТО в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия теперь считается «самой серьезной и прямой угрозой», следует из документа. В нем же заявили о новом пакете помощи Украине, что включает и ускорение поставок оружия.

В документе также сказано, что лидеры НАТО приняли решения о перестройке системы обороны в ответ на сложившуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе. В концепции впервые «рассматривается Китай и вызовы, которые Пекин ставит перед безопасностью, интересами и ценностями союзников»

Предыдущая стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. Там Россия называлась партнером НАТО. При этом в новой концепции отмечается, что НАТО не ищет конфронтации и не создает угрозы для РФ, но будет отвечать на российские угрозы и враждебные действия единым и решительным образом.