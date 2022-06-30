Беларусь ввела безвизовый въезд для граждан Польши

Граждане Польши смогут въехать в Беларусь без визы, сообщает Госпогранкомитет.

Ведомство уточняет, что это правило будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря текущего года включительно. В официальном заявлении также говорится, что мера принята «в целях поддержания добрососедских отношений».

Помимо этого, для безвизового въезда в Беларусь гражданам Польши необходимо предъявить только действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку, написали на сайте Госпогранкомитета.

Ранее въехать в Беларусь без визы в течение месяца предложили гражданам Литвы и Латвии. 14 апреля такое разрешение объяснили православными и католическими праздниками и «на фоне длительных коронавирусных ограничений». Позже действие безвиза продлили до конца 2022 года.