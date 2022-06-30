Жителя Жабинки приговорили к 1,5 годам химии за фразу «без Лукашенко» на пикете БРСМ

Жителя Жабинки приговорили к 1,5 годам химии по статье о хулиганстве, сообщила Генпрокуратура. Как утверждает правозащитный центр «Вясна», 19 апреля на пикете БРСМ против польских властей он выкрикнул фразу «без Лукашенко».

Следствие утверждает, что в апреле на пикете БРСМ рядом с консульством Польши в Бресте 48-летний осужденный «действуя с исключительным цинизмом» выкрикивал «унизительные высказывания» и что это совпало со статьей «Хулиганство» (часть 1 статьи 339 УК).

Правозащитники в день задержания жителя Жабинки писали, что на митинге активисты БРСМ выступали «против польской хунты» и кричали «мы гордимся, мы помним». Проходящий тогда мимо осужденный ответил им «без Лукашенко».