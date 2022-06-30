Семь суток присудили гомельской волонтерке, которая помогала организовать праздник для детей беженцев из Украины

Аллу Короленко, волонтерку из Гомеля, которая 27 июня помогала организовать праздник для детей беженцев из Украины, приговорили к 7 суткам, передает «Радыё Свабода». По какой статье осудили волонтерку — неизвестно.

Короленко задержали 29 июня. Праздник, которым она занималась накануне, милиционеры сказали не проводить, пригрозив «последствиями». В его программе были игры и конкурсы для всех возрастов, исторический квест, сувениры и подарки.