Гомельчанина приговорили к 15 годам колонии усиленного режима по статье о терроризме

Гомельчанина и гражданина России Андрея Поднебенного приговорили к 15 годам колонии усиленного режима по статье о терроризме, сообщила «Правда Гомель». Помимо лишения свободы, суд обязал его возместить имущественный ущерб и компенсацию морального вреда потерпевшим — суммарно свыше 16 тысяч рублей, написало издание.

Поднебенный с 6 лет проживает в Беларуси и имеет местный вид на жительство. Обвинение утверждало, что он руководил экстремистским формированием, проколол шины троллейбусов и поджег автомобиль силовика. Судили гомельчанина за создание и руководство экстремистским формированием (статья 361-1 УК), покушение на уничтожение чужого имущества общеопасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 218 УК) и акты терроризма (часть 1 и часть 2 статьи 289 УК).

Как утверждало следствие, в ноябре 2021 года он проник на территорию транспортного депо, где с помощью шила сделал проколы в 76 шинах 39 троллейбусов, а также руководил экстремистским телеграм-каналом. Помимо этого, пишет «Правда Гомель», Поднебенный облил горючей жидкостью автомобиль, принадлежащий сотруднику правоохранительных органов, после чего поджег машину.

7 июня суд над обвиняемым сделали закрытым. 23 мая Андрея Поднебенного внесли в «список террористов».