Суд вынес приговор семье из поселка Красная Слобода, которая участвовала в потасовке с милиционером

Суд Солигорского района огласил приговор членам семьи из поселка Красная Слобода, которые участвовали в потасовке с милиционером, сообщает «Зеркало» со ссылкой на близкого родственника.

Их обвиняли по статьям о насилии в отношении милиционера (статья 364 УК) и об управлении транспортным средством в состоянии опьянения (часть 2 статьи 317-1 УК).

Суд приговорил Владимира Якубовича к 4 годам колонии, его сына Дениса к 3 годам и 7 месяцам, его невестку Алесю Якимович к 4 годам домашней химии.

4 февраля силовики отчитались о том, что накануне задержали отца и сына из поселка Красная Слобода в Солигорском районе, оказавших «активное сопротивление милиционерам». 65-летний отец, по версии МВД, ударил одного из сотрудников прикладом охотничьего ружья и выстрелил в воздух. О задержании Якимович известно не было.