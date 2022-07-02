Суд в Бресте приговорил пинчанина к 2 годам колонии за съемку военного самолета

Брестский областной суд приговорил 23-летнего жителя Пинска Константина Байсарова к 2 годам колонии за видео военного самолета, которое он отправил в бот «экстремистского» телеграм-канала. О приговоре, вынесенном 1 июля, сообщила «Берасцейская вясна».

Судья Андрей Лещенко признал пинчанина виновным в содействии экстремистской деятельности ( часть 1 статьи 361-4 УК). По версии обвинения, которое представлял прокурор Алексей Ярошик, 27 февраля Байсаров отправил в бот «экстремистского» телеграм-канала видео военного самолета.