Суд в Бресте приговорил пинчанина к 2 годам колонии за съемку военного самолета
Суд в Бресте приговорил пинчанина к 2 годам колонии за съемку военного самолета
2 июля 2022, 19:25
 
 
 
 
 

Брестский областной суд приговорил 23-летнего жителя Пинска Константина Байсарова к 2 годам колонии за видео военного самолета, которое он отправил в бот «экстремистского» телеграм-канала. О приговоре, вынесенном 1 июля, сообщила «Берасцейская вясна».

Судья Андрей Лещенко признал пинчанина виновным в содействии экстремистской деятельности ( часть 1 статьи 361-4 УК). По версии обвинения, которое представлял прокурор Алексей Ярошик, 27 февраля Байсаров отправил в бот «экстремистского» телеграм-канала видео военного самолета.

     
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