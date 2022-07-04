«Коммерсант»: «Беларуськалий» начал поставки через российские порты

«Беларуськалий» начал отгружать свою продукцию через российские порты, при этом беларуский производитель калия демпингует, стараясь увеличить отгрузки, сообщил «Коммерсант».

Как стало известно изданию, «Беларуськалий» заключил контракт на перевалку 2 млн тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором «Кистоун Лоджистикс». Утверждается, что поставки идут через «Нева-металл», «Петролеспорт» и Рыбный порт во Владивостоке. Позже представитель компании Global Post, которая владеет «Петролеспортом» рассказал «Коммерсанту», что их терминал не используется.

1 февраля прекратился транзит калийных удобрений через Литву. В ответ Беларусь ввела запрет на транзит по своей территории погруженных на станциях «Литовской железной дороги» нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.

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