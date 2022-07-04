Великобритания вводит запрет на экспорт в Беларусь продуктов нефтепереработки, передовых технологий и предметов роскоши

Начиная с 5 июля Великобритания вводит новые экономические санкции против Беларуси из-за войны в Украине, включающие запрет на экспорт продуктов нефтепереработки, передовых технологий и предметов роскоши, сообщается на сайте правительства страны.

Помимо этого, Великобритания прекратит импорт беларуского чугуна и стали, а также ограничит доступ Беларуси к финансовым услугам и возможностям для выпуска долговых обязательств и ценных бумаг в Лондоне. Всего запреты затронут импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

По мнению британского правительства, «режим Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению Путина» в Украину, что и послужило причиной для новых санкций. В пресс-релизе правительства сказано, что беларуские власти «активно способствовали путинскому вторжению» и позволили использовать свою территорию для этого, а Александр Лукашенко «открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев "провоцировал Россию", чтобы оправдать кровавое вторжение Путина».