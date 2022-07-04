В Сочи завели уголовное дело против сотрудников пляжа, избивших беларуского самбиста

В Сочи завели уголовное дело по статье о хулиганстве против сотрудников пляжа, которые избили беларуского самбиста Никиту Гораева, сообщает МВД России.

«Следователем СУ УВД по г. Сочи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ. Проводится предварительное расследование», — уточнили в ведомстве.

Об инциденте на пляже «Фрегат» в Адлеровском районе города стало известно вечером 3 июля, тогда же издание «Зеркало» поговорило с отцом пострадавшего самбиста. По его словам, Гораев, его младшие сестры и мать в Сочи поехали отдыхать.

Администрация города комментировала драку телеграм-каналу «Сочи Онлайн».

«Охранниками пляжной территории "Фрегат" нанесен вред здоровью отдыхающему, пострадавший находится в приемном отделении 4 городской поликлиники, по предварительной информации сотрудников поликлиники, пострадавшему госпитализация не требуется, сообщения о нахождении в реанимации не подтверждаются», — говорилось в комментарии.

Никита Гораев — беларуский самбист, бывший пресс-секретарь беларуского ХК «Динамо — Молодечно». Как утверждает «Трибуна», спортсмен подписывал письмо в поддержку властей.