Против минчанина, который «прошел регистрацию» в полк Калиновского, возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело об участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и приготовлении к участию в военных действиях на территории другого государства (часть 1 статьи 13 и статья 361-3 УК) против минчанина, который планировал вступить в полк Кастуся Калиновского, сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждает СК, обвиняемый прошел регистрацию в неназванном телеграм-канале и сообщил администратору о готовности «"по первому сигналу" взять оружие в руки». Помимо этого, он также зарегистрировался в плане «Перамога» и предлагал там «свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий».

В видео, опубликованном госагентством «Белта», минчанин на камеру рассказывает, как он регистрировался для вступления в полк Кастуся Калиновского.

«Я написал им сообщение, коротко, что я такой-то такой-то, хочу к вам вступить — что мне для этого сделать надо и как к вам добраться?», — говорит он.

На вопрос силовика за кадром, кем минчанин видел себя в полку, тот отвечает: «Обычным рядовым».

«Я думал: я туда приеду, меня натренируют за два месяца и также дадут моральную какую-то подготовку, после чего я отправлюсь на боевые задания какие-то», — уточняет он.

Как рассказывает минчанин, по плану он должен был приехать в Польшу на автобусе, после чего он ожидал бы дальнейших инструкций из чата, с которым он связывался. Сейчас, после задержания ГУБОПом, свое отношение к полку Калиновского он охарактеризовал как негативное.

«Мне сотрудники в ГУБОПе показали одно видео, после чего мое, скажем так, мировоззрение перевернулось на 160 градусов. В видео, коротко если, говорилось о том, что украинцы с 2014 года уничтожали сами себя, им помогали "азовцы" — они жгли там все и творили беспредел», — рассказал он.

О задержании минчанина стало известно 16 июня из сообщения провластного телеграм-канала «Белорусский силовик». В «покаянном» видео задержанный рассказывал, что работает учителем в центре дополнительного образования «Маяк».

«В 2020 году я ходил на несанкционированные митинги. Я перешел по ссылке в план "Перамога" и там начал регистрацию. В батальон Кастуся Калиновского также перешел по ссылкам и зарегистрировался. Я хотел поддержать украинских нацистов, в чем очень сильно раскаиваюсь», — объяснял он причину задержания.