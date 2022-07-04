Провластный канал опубликовал видео с американцем, просящим убежища в Беларуси; он похож на эксперта российских ток‑шоу

Провластный телеграм‑канал «ГРАНИЦА ФМ» опубликовал видео с гражданином США, похожим на эксперта российских ток‑шоу Марка Наклза. По утверждению авторов канала, американец пришел просить убежища в Беларуси.

В ролике видно, как он идет к пограничному пункту пешком, затем следует короткий отрывок его разговора с дежурным после предъявления паспорта. Большую часть видео занимает разговор американца с пограничниками: он рассказывает, что намерен подать заявление для получения статуса политического беженца и что ему нравится Беларусь — а также, что он читает произведения Александра Пушкина и Анны Ахматовой.

«В Америке я просто изгой и объект ненависти, дискриминации», — говорит он в видео.

Имя американца в телеграм-канале не называют, но он похож на журналиста Марка Наклза, который участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении в качестве эксперта. В российских тв-программах Наклза называли писателем, публицистом и обозревателем New York Post.