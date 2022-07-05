В Минске будут судить владельца тренажерного зала, избившего работника за кражу гантелей

СК предъявил обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (пункты 2, 3, 6, 7 части 2 статьи 147 УК) 27-летнему владельцу тренажерного зала в Минске за избиение 38-летнего сотрудника, укравшего из зала гантели. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый заметил, что из тренажерного зала пропали две гантели. Он выяснил, что их украл и после сдал в пункт приема металлолома подсобный рабочий. Прораб, которому владелец зала сообщил о краже, извинился перед ним за своего подчиненного, выкупил и вернул инвентарь. СК пишет, что «27-летнему минчанину этого показалось недостаточно, и он решил поговорить с виновником ситуации лично».

Владелец зала встретился с подсобным в подземном переходе. Работник при виде обвиняемого попытался убежать, но тот догнал его «и нанес не менее семи ударов по различным частям тела, а затем привез рабочего в тот самый тренажёрный зал», уточняет ведомство.

«Демонстрируя вседозволенность и безнаказанность, в присутствии своих знакомых, он снова избил потерпевшего. Заставил его стать на колени и извиняться за совершенное хищение. Все противоправные действия обвиняемый снимал на видео», — пишет Следственный комитет.

Бизнесмена задержали спустя несколько дней. Сотрудники милиции обнаружили при нем марихуану — ее изъяли и при обыске по месту жительства обвиняемого.

Следственный комитет завершил расследование этого дела и предъявил 27-летнему минчанину обвинение в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (пункты 2, 3, 6, 7 части 2 статьи 147 УК) и незаконном без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств (часть 1 статьи 328 УК).