MAYDAY: суд Кировского района приговорил студентку Дануту Передню к 6,5 годам колонии за репост с осуждением войны

Суд Кировского района Могилевской области приговорил студентку Дануту Передне к 6,5 годам колонии по обвинению в действиях против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает волонтерcкая инициатива «MAYDAY».

Заседание прошло 1 июля. Дануту Передню задержали 28 февраля, когда она приехала на маршрутке из Кировска в Могилев, писал «MAYDAY». Утверждали, что поводом стал репост студентки в один из могилевских чатов, в котором резко критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко в отношении войны в Украине.

14 июня КГБ внес Передню в список «лиц, причастных к террористической деятельности». «Наша Ніва» писала, что студентка училась в Могилевском государственном университете имени Кулешова на специальности «романо-германская филология».