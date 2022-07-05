Гомельчанину присудили три месяца лишения свободы за надпись против вторжения России в Украину

Гомельчанину Юрию Зарецкому присудили три месяца лишения свободы за надпись против вторжения России в Украину, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, суд против Зарецкого проходил по статье об осквернении сооружений (статья 341 Уголовного кодекса). По версии следствия, осужденный нанес надпись «П…. — ….» возле железнодорожных путей на улице Кирова.

На заседании Зарецкий свою вину признал и объяснил, что рисунком он решил высказать свое отношение ко вторжению России в Украину.