Беларусь ввела санкции в отношении иностранных инвесторов

Власти Беларуси ввели санкции в отношении некоторых компаний, зарубежным акционерам которых теперь запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей, соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом портале.

В перечень попали компании, которые принадлежат лицам иных государств, «совершающих недружественные действия в отношении беларуских юридических и (или) физических лиц». Согласно одному из пунктов постановления, акции должны блокироваться на «депо» их владельцев.

Всего под ограничения попали 190 предприятий с иностранным капиталом, в том числе «Спартак», «Коммунарка», «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК», «РЕМОНДИС Минск», «Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау», «Маттиоли», «АКВАДИВ», «Гейм Стрим», «Гарсия», «ЦЕЙСС-БЕЛОМО», «Лидсельмаш», «Белорусские обои» и другие.