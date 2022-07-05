Япония ввела экспортные санкции против 25 беларуских организаций

Япония ввела экспортные санкции в отношении 25 беларуских организаций, а также запрет на импорт золота из России, сообщается на сайте МИД страны.

Так, под санкции попали внутренние войска МВД, спецназ «Альфа» КГБ, завод «Пеленг» и «Электрон», «Агат-Систем», «Белтехэкспорт» и другие.

Также правительство Японии утвердило запрет на импорт золота из России и расширило санкции в отношении российских физлиц и организаций. Так, под них попали Сергей Ролдугин, Дмитрий Григоренко, Сергей Горков и другие. В список организаций, для которых действуют новые ограничения, попали также «Рубин», авиазавод «Сухого», Новосибирский авиазавод и иные.

МИД Японии уточнил, что новые санкции приняты из-за «международной ситуации по поводу Украины».