Россиянина, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы, будут судить по статье о хулиганстве

Прокуратура Партизанского района направила в суд дело 35-летнего гражданина России, который прыгал через Вечный огонь на площади Победы, сообщает издание «Минск-Новости». Его обвиняют по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

По сообщению издания, проезжая мимо площади Победы россиянин попросил друга сфотографировать, пока он будет прыгать через Вечный огонь. Однако «бдительные минчане, проезжавшие мимо» сообщили об этом в милицию. В ходе очередной командировки его задержали. Россиянин содержится в СИЗО.

— Обвиняемый ранее не судим, работает менеджером в частной российской компании, на иждивении имеет двоих малолетних детей <﻿…﻿>. Свою вину он признал, раскаялся, — рассказал старший помощник прокурора Партизанского района Виктор Шубич.