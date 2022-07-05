Многодетного отца из Речицы, который с бензопилой выгнал из своего дома силовиков, приговорили к двум годам колонии

В Речице огласили приговор многодетному отцу Михаилу Карасеву, который в марте бензопилой выгнал из дома силовиков в гражданском, пишет «Наша Ніва». Ему присудили два года колонии.

Карасева задержали 2 марта. Суд признал его виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел (статья 364 УК). На суде один из потерпевших заявил, что боится теперь заходить в чужие дома, уточнила «Наша Ніва».

Ранее издание сообщало, что силовики в гражданском приходили к беременной жене Карасева. Тот же принял их за бандитов и прогнал бензопилой. Позже жену все-таки задержали и назначили штраф в 600 рублей по статьям о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и неповиновении должностному лицу (статья 23.4 КоАП). У супругов четверо детей.