КГБ внес в «список террористов» трех человек, среди них бас‑гитарист группы TerraKod

КГБ внес в «список террористов» еще 3 человек, следует из обновления на сайте ведомства.

В списке Алексей Сенько, которого обвиняют по статьям об оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и разжигании вражды или розни (статья 130 УК). Басисту группы TerraKod Виктору Котовскому предъявлены обвинения по тем же статьям, что и Сенько и добавлена статья об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Марину Санкевич обвиняют по статье о разжигании вражды или розни и по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК).

Последний раз список обновляли 28 июня. Тогда в него внесли Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Павла Виноградова и еще 20 человек.