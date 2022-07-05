Гомельского литератора осудили на два года колонии по статьям о реабилитации нацизма и о тайне частной жизни

Гомельского литератора Александра Новикова осудили на два года колонии по статьям о реабилитации нацизма и распространении сведений о частной жизни, сообщила «Гомельская правда».

Суд проходил в закрытом режиме и закончился 27 июня, но о его результатах стало известно только сейчас. Новикова обвиняли в размещении на своем сайте статей, которые «имели цель добиться пересмотра всемирной истории, итогов войны, дискредитации Победы», уточняет издание.

Как заметил «Флагшток», 26 июня Александр оставил на свой странице в Facebook запись: «Завтра могут посадить на нары. "Иногда не до законов", но отвечать придется». Блог litkritika.blogspot.com литератор ведет уже несколько лет, в нем он неоднократно негативно высказывался о творчестве Николая Чергинца, бывшего военного и члена Национального собрания Беларуси. 27 июня 2022 года Лукашенко присвоил Чергинцу звание народного писателя.