Государственный телеканал «Беларусь 1» показал сюжет о пленных беларуских добровольцах и погибшем Иване Марчуке

Государственный телеканал «Беларусь 1» показал сюжет о беларуских добровольцах из полка Кастуся Калиновского, которые в июне участвовали в боях под Лисичанском на стороне Украины.

В своей программе «План Б» сотрудница канала Анастасия Бенедисюк рассказывает о погибшем добровольце Иване Марчуке. В сюжете использовано аудио, как утверждает телеведущая, с голосом матери погибшего, говорящей, что «Ваня погиб». На записи слышен плач, затем в кадре появляется женщина, которая разговаривает по телефону в рабочем кабинете. Судя по титрам, это мать Ивана Марчука.

В сюжете Бенедисюк также есть видео с участием, как утверждает ведущая, матери другого бойца полка Калиновского — Василия Парфенкова.

«Еще один труп — с шевроном правого сектора на груди — Парфенков Василий Петрович», — говорит ведущая. Полк Кастуся Калиновского официально сообщал о гибели под Лисичанском только Ивана Марчука.

Кроме того, авторы программы «План Б» демонстрируют фото трупов погибших солдат и видео допросов пленных добровольцев Сергея Дягтева и Яна Дюрбейко.

Клещ и Тромбли. Что известно о двух попавших в плен беларусах из полка Калиновского

Пресс-служба полка Кастуся Калиновского сообщила о гибели командира батальона «Волат» Ивана «Брест» Марчука ночью 6 июля. Тогда же стало известно, что доброволец Ян «Тромбли» Дюрбейко попал в плен. Утром полк выпустил новое заявление, в котором говорилось, что в плен попал также Сергей «Клещ» Дегтев.