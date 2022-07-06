Осужденный на 10 суток экс‑депутат Верховного совета Николай Маркевич попал в больницу

Экс‑депутат Верховного совета Николай Маркевич не отбыл административный арест полностью, а попал в больницу за день до конца срока, сообщила инициатива «Право имеют».

Маркевича задержали 21 июня в Гродно. Позже 59-летнего журналиста осудили на 10 суток за репост, уточняет «Право имеют». Полностью срок он не отбыл, а попал в больницу, утверждает телеграм-канал.

Николай Маркевич — один из основателей и главный редактор газеты «Пагоня», закрытой в 2001 году. В 2002 году Маркевича осудили на два года ограничения свободы за клевету на Лукашенко. В 1995 году он был участником голодовки депутатов Верховного Совета, которую организовали в знак протеста о проведении референдума. Последнее время Маркевич занимался пассажирскими перевозками в фирме «Класс-Тур».