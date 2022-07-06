У беларуской волонтерки из Бучи не приняли документы для легализации в Украине

У Карины Потемкиной, беларуской волонтерки из Бучи, не приняли документы для подачи на временный вид на жительство в Украине, рассказала она «Медиазоне».

Со слов девушки, она пришла в миграционную службу, чтобы подать документы на оформление временного вида на жительство в Украине, используя для этого основание «волонтерство в организации». Но пакет документов, в том числе благодарность от Бучанской территориальной громады, не приняли, говорит Потемкина. Позже сотрудница миграционной службы забрала у Потемкиной паспорт и сказала, что у нее будет штраф, но «минимальный, так как она волонтер».

«Послезавтра я пойду за паспортом, а там будет штамп. И я не въеду в Украину, потому что теперь они всех депортируют без разбору. Ставят вот эти штампы и дают штрафы», — считает волонтерка.

До этого на территории Украины Потемкина находилась без вида на жительство и жила в Буче. С наступлением российских войск она смогла эвакуироваться, но потом вернулась «как только можно было», говорит девушка.

«Я просто легально пребывала на территории Украины 180 дней. Я тоже убежала, но не подавалась на политическое. Я только позвонила [в миграционную службу] и мне сказали, что на военном положении они не принимают заявления на беженство, но якобы мой звонок зафиксировали и перезвонят мне как закончится война», — объяснила девушка.

30 июня Катерине Потемкиной вручили благодарность за волонтерскую деятельность в Украине. Награждение проходило от лица Бучанской территориальной громады. Тогда Потемкина опубликовала на своей странице в фейсбук видео церемонии.

«У каждого сообщества есть своя работа. У каждой нации есть раны для заживления. В каждом сердце есть сила сделать это», — написала волонтерка на украинском языке.