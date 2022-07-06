За слово «мрази» под фото милиционеров минчанку приговорили к двум годам домашней химии

В Минске 51-летнюю Светлану Тряпкову приговорили к двум годам домашней химии за комментарий «мрази» под фото милиционеров Дмитрия Таразевича и Сергея Коляды в «Одноклассниках», передает «Вясна».

Минчанку судили по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Исходя из материалов дела, она «с целью мести сотрудникам органов внутренних дел» и в связи с «идеологической и политической враждебностью, связанной с электоральной кампанией в Республике Беларусь» написала под фото двоих милиционеров «Мрази». Следствие также утверждало, что ее комментарий нес «негативную оценку Таразевича и Коляды, выраженную в ненормативной форме словесного высказывания с использованием ругательного слова».

Помимо этого, каждый из милиционеров оценил свои «моральные страдания» в 1 тысячу рублей. Тряпкова свою вину признала.