В Минске силовики задержали местного жителя, который назвал «поезд победы» «бродячим цирком русского победобесия»

В Минске силовики задержали местного жителя, который оставил комментарий «бродячий цирк русского победобесия» под постом о «поезде победы». Видео с минчанином появилось в приближенном к силовикам телеграм-канале «Центр Э».

Авторы канала приложили к записи скриншот с комментарием минчанина и написали, что он задержан «за оскорбление памяти Подвига народа в Великой Отечественной войне».

По утверждению «Центра Э», против задержанного заведено уголовное дело, однако конкретную статью авторы канала не уточняют. По информации правозащитного центра «Вясна», минчанина зовут Владимир Рыдуха, ему 50 лет.