В городе Сенно Витебской области силовики задержали арт-менеджера Владимира Булавского. Это произошло 6 июля, передает телеграм-канал «Беларуской Рады культуры».

Причина, по которой задержали Булавского, неизвестна. Арт-менеджера уже задерживали три раза за последние два года. Так, 7 ноября 2021 года его осудили на семь суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».