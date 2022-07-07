ГПК сообщил о задержании четверых беларусов на границе с Литвой; пограничники обстреляли их машину

Ночью 6 июля на границе с Литвой полоцкие пограничники обстреляли автомобиль с четырьмя беларусами, которые «пытались скрыться в лесном массиве на автомобиле» и не реагировали на требования остановиться, сообщает Госпогранкомитет.

Все четверо беларусов задержаны. Как объясняется в сообщении пресс-службы ГПК, их машину пограничники обстреляли, чтобы вынудить их прекратить движение. Всего силовики сделали один предупредительный выстрел в воздух и семь выстрелов по колесам автомобиля.

Как добавляют в ведомстве, на месте происшествия и по месту жительства задержанных силовики обнаружили тепловизор, прибор ночного видения, шесть радиостанций и навигатор.

«В отношении всех правонарушителей начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы. После установления всех обстоятельств действиям мужчин будет дана правовая оценка», — пишет пресс-служба ГПК.