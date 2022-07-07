Во второй раз осудили минчанина, который в 2020 году написал «Не забудем» рядом с местом гибели Тарайковского

Во второй раз осудили минчанина Дениса Греханова, который в сентябре 2020 года написал «Не забудем» рядом с местом гибели Александра Тарайковского. Суд проходил по делу об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщила «Вясна».

Как пишут правозащитники, Греханова осудили на год и семь месяцев лишения свободы с учетом ранее неотбытого наказания. 15 февраля его задержали в исправительном учреждении открытого типа № 45, куда ранее отправили отбывать наказание по предыдущему делу. По словам «Вясны», тогда же у осужденных на химию массово начались обыски и допросы о телеграм-чате «Волейбол по выходным», который власти внесли в список экстремистских формирований.

Позже правозащитникам стало известно, что Греханова перевели в СИЗО-3 и начали против него новое дело. Второй суд был закрытым, поэтому подробностей о ходе заседаний нет.

Ранее бармена Дениса Греханова осудили на полтора года колонии по делу о хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). Следствие утверждало, что Греханов и еще двое подсудимых нанесли на тротуар «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».