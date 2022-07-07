КГБ внес в «список террористов» еще пять человек, среди них хирург Андрей Любецкий

КГБ обновил список организаций и физических лиц, «причастных к террористической деятельности» и внес в него еще пять человек, среди которых хирург Андрей Любецкий и обвиняемые по делам о «рельсовых партизанах» и разжигании вражды, следует из информации на сайте ведомства.

В список КГБ попал 47-летний хирург Андрей Любецкий, которого в апреле приговорили к 5 годам колонии по обвинению в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), оскорблении представителей власти (статья 369 УК) и Александра Лукашенко (часть 1 и 2 статьи 368 УК).

В список также внесли 50-летнего Сергея Коновалова, которого обвиняют в теракте и разжигании вражды (статьи 289 и 130 УК). По информации телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси», Коновалову вменяют планирование повреждения систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения.

Другой обвиняемый по делу о «рельсовых партизанах» Сергей Глебко также попал в обновленный список КГБ. Ему вменяют теракт (статья 289 УК) и умышленное повреждение путей сообщения (часть 4 статьи 289 УК)

Еще один новый человек в списке — 30-летний Владимир Огиевич, приговоренный в апреле к 3 годам колонии по статье о разжигании вражды (статья 130 УК) за комментарий о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка: «Хороший кгбшник — мертвый кгбшник)».

О пятом обвиняемом, 37-летнем Вадиме Смирнове, обвиняемом в разжигании вражды (статья 130 УК), дополнительной информации нет.

В последний раз список обновляли 5 июля — КГБ внес туда трех человек, в том числе басиста группы TerraKod Виктора Котовского.