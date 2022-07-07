Фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу перевели из колонии в тюрьму

Фигуранта «дела Тихановского» Владимира Книгу перевели из колонии в Новосадах в гродненскую тюрьму, рассказала «Вясна».

2 июня 2021 года Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК). Вместе с ним осудили также координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова на 2 года колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — на 3,5 года колонии.

Владимир Книга — отставной сотрудник гродненского ОМОНа, ставший волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.

29 мая 2020 года в Гродно проходил пикет по сбору подписей в поддержку выдвижения на пост президента Светланы Тихановской, где находился Книга. Во время мероприятия к блогеру Сергею Тихановскому подошла женщина в бейсболке и начала настойчиво задавать ему вопросы, на которые тот отказался отвечать и попробовал уйти, назвав ее провокатором. Тихановского задержали сотрудники милиции.

Книга, по версии обвинения, в тот вечер резко закрыл дверь служебного микроавтобуса, в который два командира групп ОМОНа (Дмитрий Рахунок и Виктор Будник) вели Тихановского. Из-за этого дверь получила повреждения, о чем позже говорилось на суде по делу.

После эпизода с микроавтобусом, как считает обвинение, Книга ударил омоновца Рахунка в область левой руки и левой части туловища, а затем хватал, сдавливал и удерживал того руками за форменное обмундирование и различные части тела, чтобы оттянуть его от Тихановского.