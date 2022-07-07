«Беларусь 1» опубликовала записи слежки за машиной посла Швеции в день выезда семьи Кузнечиков из посольства

Государственный телеканал «Беларусь 1» опубликовал кадры слежки за автомобилем посла Швеции Кристины Юханненссон в день, когда Владислав и Виталий Кузнечики, по их словам, покинули здание посольства в Минске, в котором жили почти два года, опасаясь преследования со стороны беларуских властей.

В сюжете телеканала рассказывается, что Юханненссон на своем автомобиле под дипломатическими номерами вывезла отца и сына Кузнечиков из посольства, высадила их по дороге и направилась в Литву. В качестве подтверждения этому телеканал приводит записи с камер у посольства, а также видеорегистраторов автомобилей силовиков, преследовавших машину Юханненсон до выезда из Минска.

Канал демонстрирует записи с камер у посольства, на которых видно, как неизвестный с большим плакатом подходит к автомобилю посла — «Беларусь 1» утверждает, что плакат нес Конрад Рикардссон, занимавший на тот момент должность первого секретаря посольства. По версии телеканала, за плакатом скрывались Кузнечики, а в качестве доказательства того, что отец и сын таким образом пробрались в машину, скрывшись от камер, «Беларусь 1» называет тени за плакатом, похожие на три головы, и просевшую подвеску автомобиля.

Происходящее в записи с камеры посольства комментирует закадровый голос (вероятно, принадлежащий силовику): «Объекты в машине». Следующие кадры в сюжете — выезд автомобиля с территории посольства — он также комментирует: «Красный выезжает, принимайте».

Затем в сюжете следуют записи с видеорегистратора автомобиля, следующего за машиной посла по Минску и за городом. Периодически в записях слышны переговоры неизвестных: «Отчетливо видно водителя и пассажира», «Держим аккуратно».

Далее «Беларусь 1» демонстрирует кадры с осмотром автомобиля Юханненссон на границе с Литвой. В автомобиле Кузнечиков нет — как утверждает телеканал, они вышли еще до пограничного пункта и «сами пробирались в Латвию». Затем в сюжете снова следуют кадры с видеорегистратора машины, преследовавшей автомобиль посла — на них неизвестные (вероятно, силовики) обсуждают происходящее: «Первый дал команду отпускать. Все с ними понятно. Идем на базу, ГАИ снимаю».

9 июня Владислав и Виталий Кузнечики, которые почти два года жили в посольстве Швеции, покинули Беларусь. Они утверждали, что попросили сотрудников посольства вывезти их на обследование в соседний город, что те и сделали 1 июня. Оттуда Кузнечики «на разных автобусах и электричками» добрались до Витебской области, а до латвийской границы доехали на общественном транспорте. Саму границу они пересекли, перебравшись через забор. Латвийским пограничникам они сказали, что будут просить политическое убежище.

11 сентября 2020 года Владислав Кузнечик записал с территории посольства Швеции видео, в котором рассказал, что боится преследования со стороны правоохранителей за участие в митинге в Витебске 6 сентября. По рассказу Кузнечика, на акции он «вытянул отца, которого били дубинками сотрудники ОМОН и к которому применили перцовый баллончик».

Позже стало известно, что против них возбуждено уголовное дело по статье о нападении на милиционера (статья 364 УК).