Генпрокуратура передала в суд дело бывшей журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело Ксении Луцкиной, бывшей журналистки Белтелерадиокомпании и участнице Координационного совета. Ее обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (статья 357 УК), сообщила Генпрокуратура.

Согласно материалам дела, Луцкина не позднее 17 августа 2020 года вступила в состав Координационного совета, в котором занималась информационной работой. Следствие также утверждает, что обвиняемая готовила и редактировала тексты заявлений, обращений, иных публичных выступлений и публикаций от имени Координационного совета.

Ксению Луцкину задержали 22 декабря 2020 года. Также 22 декабря в аэропорту задержали основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую. Слуцкой предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), а позже задержанному директору организации Сергею Ольшевскому — в соучастии в том же преступлении (часть 6 статьи 16, часть 2 статьи 243 УК).

Обвинения в пособничестве в уклонении от уплаты налогов также предъявили программному директору «Пресс-клуба» Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому

19 августа Слуцкая и ее сын Петр, Алла Шарко и Сергей Ольшевский вышли из СИЗО в связи с прекращением уголовного дела. Ксения Луцкина и Денис Соколовский остались под стражей. Позже, 23 августа, Соколовский также вышел на свободу.