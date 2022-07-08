Суд назначил 30 суток ареста арт‑менеджеру из Витебска Владимиру Булавскому

Суд Железнодорожного района Витебска назначил 30 суток ареста арт-менеджеру Владимиру Булавскому, сообщает «Віцебская Вясна».

Булавского осудили за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Какие его действия стали поводом для административного дела, неизвестно.

Арт-менеджера задержали 6 июля в Сенно перед концертом «Купальскае кола», где Булавский должен был сыграть с группой «Гук». Это уже четвертое задержание менеджера за последние два года. 7 ноября 2021 года его осудили на семь суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

Владимир Булавский — экскурсовод, организатор концертов, краевед, общественный активист. Он организовывал культурные проекты «Творческий четверг», фестивали «Kartonka» и «Свята ветру».