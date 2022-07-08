Прокуратура направила в суд дело против жителя Белоозерска, написавшего комментарии о гибели сотрудника КГБ «Нирваны»

Прокуратура Березовского района направила в суд уголовное дело против 41-летнего жителя Белоозерска Х., обвиняемого по статье об оскорблении власти (статья 369 УК) за комментарии о гибели сотрудника КГБ «Нирваны». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет прокуратура, в сентябре 2021 года Х. оставил в открытом телеграм-чате оскорбительные комментарии о гибели сотрудника КГБ.

«Обвиняемый в содеянном раскаялся и пояснил, что оставил комментарий после прочтения информации из деструктивных источников, не убедившись в ее достоверности и объективности», — добавляют в пресс-службе.

Сейчас житель Белоозерска находится под подпиской о невыезде.