«Рабочы рух»: в Гродно на заводе «Химволокно» застрелился сотрудник Департамента охраны

На предприятии «Химволокно» в Гродно застрелился сотрудник Департамента охраны МВД, сообщает телеграм-канал объединения беларуских рабочих «Рабочы рух». Информацию о смерти милиционера «Медиазоне» подтвердили сотрудники завода.

По информации канала, это случилось вечером 6 июля. Милиционеру был 21 год, он застрелился из табельного оружия.

«Известно, что в постовой будке он находился один не более двух часов. Труп обнаружили при смене караула в районе семи вечера», — пишет «Рабочы рух».

Канал со ссылкой на заводчан утверждает, что руководство предприятия «пытается инцидент утаить, а работника который обнаружил труп, без разбирательств чуть не обвинили в убийстве, спасло что на пост он приехал не один». Официально о происшествии не сообщали ни силовые ведомства, ни руководство предприятия.