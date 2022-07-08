Против экс‑сотрудника банка «БелВЭБ», задержанного за слив данных силовиков, возбудили уголовное дело

Близкий к силовикам телеграм-канал «Центр Э» сообщает об уголовном деле против 35-летнего бывшего ведущего экономиста банка «БелВЭБ». По информации авторов канала, его обвиняют по статье о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

«Медиазона» нашла экс-сотрудника банка в соцсетях — его зовут Василий Ермаков. Авторы канала пишут, что он передавал персональные данные «силовиков, учителей и врачей администраторам экстремистских телеграм-каналов».

«Целью было оказать давление на лиц, сведения о которых он передавал, путём их буллинга, а также травли близких родственников», — говорится в сообщении.

В «покаянном» видео Ермаков рассказывает, что в августе 2020 года участвовал в митингах в Минске и предоставил информацию о сотрудниках МВД в бот телеграм-канала «Черная книга Беларуси», «воспользовавшись служебными полномочиями».