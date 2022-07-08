Вечером 7 июля в Ивацевичах милиция задержала журналиста Павла Дайлида, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Журналист успел рассказать коллегам, что к нему приехали сотрудники милиции с требованием проехать в РОВД, после чего Дайлида задержали. Для чего его вызывали в отдел, неизвестно.

Основанием для задержания стала фотография журналиста с бчб-флагом, сделанная на пикете Светланы Тихановской в июле 2020 года, пишет БАЖ. По информации организации, против Павла Дайлида начато административное разбирательство, но статья неизвестна.

В июле прошлого года к Дайлиду приходили с обыском — тогда он работал редактором регионального издания «Першы рэгіён».